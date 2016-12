Altro che rehab, Lindsay Lohan beve vodka

foto Ap/Lapresse Correlati IN TRIBUNALE 09:40 - No, Lindsay Lohan non ha nessuna intenzione di cambiare. vodka nel bar di un hotel a Beverly Hills. Secondo il sito di gossip Tmz, infatti, la bad girl avrebbe passato tutta la notte a ubriacarsi. E ora cosa succederà? - No,non ha nessuna intenzione di cambiare. Altro che rehab e assistenza psicologica , nonostante l'attrice abbia appena patteggiato la pena evitando così di finire dietro le sbarre, pare che sia stata sorpresa a berenel bar di un hotel a Beverly Hills. Secondo il sito di gossip, infatti, la bad girl avrebbe passato tutta la notte a ubriacarsi. E ora cosa succederà?

Lindsay, per non farsi riconoscere, si è nascosta dietro un cappellino da basbell e una felpa con cappuccio. Ma nonostante il travestimento, la Lohan è stata pizzicata. Non solo. Gli amici che erano con lei hanno confessato che l'attrice non ha nessuna intenzione di smettere con alcol e droga e giura di non aver bisogno dello psicologo. Insomma, se continua così, non le resta che il carcere.