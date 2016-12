Fan invia un orecchio umano a Jaret Leto

foto Ap/Lapresse Correlati MAGRO PER UN RUOLO

Jaret Leto, front-man dei "30 seconds to Mars", nel corso della carriera ha ricevuto lettere e foto dai suoi fan, ma c'è non un regalo che non dimenticherà mai: un orecchio umano. Ospite della trasmissione radiofonica inglese Xfm, il cantante ha infatti rivelato che un fan "si è tagliato entrambe le orecchie e mi ha poi inviato un intero orecchio". Ad accompagnare il dono un biglietto con scritto Hai sentito?.

"I fan sono incredibilmente impegnati e appassionati. Ti portano in dono qualsiasi tipo di meraviglie" ha spiegato Leto, che però non si aspettava certo di ricevere in dono amputazioni umane.



"Qualcuno si è tagliato le orecchie dalla faccia, e poi mi ha inviato un orecchio. E' stato molto strano. Un intero orecchio umano! - ha continuato il cantante - Sul biglietto di accompagnamento c'era scritto solamente Hai sentito?. Non ho mai conosciuto l'artefice di questo gesto, la persone che ha perso le orecchie per me".