Imogen: "In V per Vendetta non baciavo donne"

A 17 anni è stata la ragazza lesbica perseguitata di "V per Vendetta", Imogen Poots sei anni dopo confessa a "Io Donna": "Ero troppo piccola per i baci saffici e così utilizzarono una controfigura". L'attrice promuove il nuovo film "The Look of Love" in cui è la figlia del re inglese dei locali di spogliarello, che ne condivise vizi ed eccessi fino alla morte per overdose di eroina.

"Ma in realtà mi dispiace tanto non essere andata all'università per diventare una storica dell'arte. - spiega Imogen - Sono sempre andata bene a scuola, ci tenevo. Poi però sono arrivati i primi film e mi sono resa conto che avrei imparato di più lavorando che sui libri". L'attrice confessa i suoi amori: "Un mio ex ragazzo adottò per me una lontra allo zoo di Londra. Sarei potuta andare a trovarla quando volevo. Era una bella idea". E la sua passione per Woody Allen: "Adoro a tal punto i suoi film che per anni, anche senza conoscerlo, gli ho mandato un biglietto di auguri di Natale finché non ho pensato che forse avrebbe potuto prendermi per una stalker". Nel suo futuro ci sono molti film: uno tratto dal best seller di Nick Hornby "Non buttiamoci giù", poi "Knight of Cups" di Terrence Malick - accanto a Christian Bale e Natalie Portman - e "Are We Officially Dating?”, commedia romantica con Zac Efron.