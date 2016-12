Marco Carta: "Adesso scelgo me"

foto Tgcom24 Correlati GUARDA IL VIDEO 11:04 - Marco Carta ha vinto per il secondo anno consecutivo il dirigibile arancione come "Miglior Cantante Italiano" ai esclusiva a Tgcom24 il nuovo video "Scelgo me" in attesa di lanciare l'Anteprima Tour il 14 maggio all'Alcatraz di Milano e il 17 all'Atlantico di Roma. ha vinto per il secondo anno consecutivo il dirigibile arancione come "Miglior Cantante Italiano" ai Kids Choice Award 2013 . Per festeggiare il cantante presenta in anteprimail nuovo video "" in attesa di lanciare l'Anteprima Tour il 14 maggio all'Alcatraz di Milano e il 17 all'Atlantico di Roma.

Come nasce l'idea per il video di "Scelgo me"?

L’idea era quella di mandare un messaggio diretto e semplice. Il video è stato girato a Roma da Simone Angiulli ed è in piano sequenza in cui si gioca con le espressioni del mio volto. Per la prima volta ho realizzato un video in bianco e nero e ne sono felice, perché rispecchia l'animo del pezzo.



A che punto è la preparazione per i tuoi concerti di maggio?

Siamo nella fase iniziale dell’allestimento, scegliendo la band e la scaletta che conterrà le canzoni più importanti dei miei dischi, ma non mancheranno sicuramente delle sorprese.



Stai già pensando a qualche canzone nuove per il prossimo disco?

No, penso che questo ultimo disco “Necessità Lunatica” abbia ancora molto da dare.



Il 29 gennaio è stato pubblicato lo speciale box che contiene i 5 album di Marco Carta da “Ti rincontrerò” del 2008; a “Marco Carta in concerto “ del 2008; “La Forza Mia” del 2009, “Il cuore muove” del 2010 e “Necessità Lunatica” del 2012.

Andrea Conti