Adele e Robbie Williams, duetto a tutto swing

La notizia è di quelle che fanno tremare i polsi agli amanti della musica pop. Adele è pronta a registrare un duetto con Robbie Williams. A chiamare la collega è stato proprio l'ex Take That che vuole coinvolgerla nel suo prossimo album che, secondo le indiscrezioni riportate dal tabloid The Sun, sarà di nuovo swing. Sono passati dodici anni dal successo di "Swing When You're Winning" che Robbie vuole replicare.

Ma i due come si sono conosciuti? Per qualche settimana Adele e la sua famiglia hanno soggiornato poco distanti dalla casa di Los Angeles di Robbie. "Sono diventati grandi amici - racconta una fonte - e hanno parlato a lungo sull'idea di fare qualcosa. Hanno buttato giù qualche idea ma è tutto ancora allo stato embrionale". I successi di Adele non si fermano e l'ultima consacrazione è avvenuta agli Oscar grazie alla Miglior Canzone "Skyfall" dalla colonna sonora di 007.