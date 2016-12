Dalla Gran Bretagna un musical sulla strage di Utoya

- Farà discutere il musical sulle stragi norvegesi di Utoya e Oslo. Per mano dell'estremista di destra Anders Breivik, persero la vita 77 persone, tra cui molti giovani. Lo sceneggiatore inglese David Graig, artista che gode di una discreta fama, ha deciso di mettere in musica il racconto di quella tragendia. Lo spettacolo, intitolato "The events", debutterà quest'estate al Traverse Thetre di Edimburgo prima di approdare a Londra, allo Young Vic.

"Piu' che altro ero interessato al modo in cui la Norvegia si sentiva. Oslo è una città piccola, tutti conoscono tutti. Qualsiasi persona con cui abbiamo parlato era stata toccata dagli eventi", ha spiegato l'autore dello spettacolo che, tre mesi dopo gli atroci fatti del 22 luglio 2011 ha visitato i luoghi delle stragi insieme con il regista Ramin Gray.

Intitolato "The events", lo spettacolo debuttera' quest'estate al Traverse Thetre di Edimburgo prima di approdare a Londra, allo Young Vic. "Alcuni ci hanno chiesto di non scrivere o parlare di Breivik. Non sono sicuro se sia meglio ignorarlo o cercare di capirlo. Questo e' quello su cui mi interrogo".

Breivik sta scontando ad Ila, alle porte di Oslo, 21 anni di carcere - il massimo della pena prevista dal diritto norvegese - per aver ucciso 77 persone. Fece esplodere una bomba nella sede del governo, uccidendo otto persone, e poi sull'isola di Utoya apri' il fuoco sui giovani laburisti che si erano riuniti per un congresso, uccidendone 69. Non si e' mai pentito per la strage, e' stato dichiarato sano di mente e ha sempre affermato con convinzione davanti ai giudici che il suo scopo era difendere la societa' dal multiculturalismo.