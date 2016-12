Valerio Scanu: "Canto in difesa delle donne"

foto Karen di Paola Correlati DUETTO CON SPAGNA

"HO FATTO LA LIPO" 11:36 - Valerio Scanu, dopo il concerto dello scorso 25 febbraio a Milano che ha registrato "sold out", prosegue con il suo progetto musicale interamente acustico. Appuntamento il 24 marzo all'Auditorium Parco della Musica di Roma, per poi proseguire in altre città d'Italia. Nel live Valerio dice no alla violenza sulle donne, a Milano dopo lo scontro ad "Amici" pace fatta con Platinette e in arrivo, come anticipa a Tgcom24, ad aprile un cd-dvd live. , dopo il concerto dello scorso 25 febbraio a Milano che ha registrato "sold out", prosegue con il suo progetto musicale interamente acustico. Appuntamento il 24 marzo all'Auditorium Parco della Musica di Roma, per poi proseguire in altre città d'Italia. Nel live Valerio dice no alla violenza sulle donne, a Milano dopo lo scontro ad "Amici" pace fatta con Platinette e in arrivo, come, ad aprile un cd-dvd live.

Come mai hai deciso di dedicare questo live per dire no alla violenza sulle donne?

Si registrano troppi episodi di violenza sulle donne. Tutto questo, oggi, nel 2013, non è accettabile, anche perché oggi ci sono gli strumenti per combattere questo male, bisogna solo avere la forza di denunciare, non bisogna aver paura. La dignità di ogni singola donna non può essere calpestata ma esaltata, io amo sempre ricordare che la vita non si sopravvive la vita si vive, ed è una cosa diversa.



Quali saranno le sorprese in scaletta, duetti o cover?

Non anticipo nulla, posso solo dire che ogni tappa sarà diversa. Regalerò al mio pubblico sempre qualcosa di inedito e in questa tappa romana sarò solo sul palco con una band in acustico e tante sorprese in scaletta. Sarò il 7 aprile a Locarno e il 5 maggio a Vigevano per poi girare tutta l'estate con un tuor estivo dove vi anticipo solo ci sarà una scenografia esaltante.



Platinette è venuta al concerto di Milano, pace fatta?

In realtà non abbiamo mai litigato a parte la discussione ad Amici che è comunque una trasmissione televisiva. Se avessi avuto qualche problema con Mauro non l'avrei invitato né lui sarebbe venuto. Mi ha fatto molto piacere che ci fosse ed è stato molto molto carino con me.



Su Facebook hai scritto "da oggi tutelerò mè stesso e chi mi circonda e non frener più i miei fans laddóve vogliano reagire a mio favore perché non è giusto né per me né tantomeno per loro che credono in me". Perché questa decisione?

Sono continuamente attaccato o insultato gratuitamente e soprattutto da persone che non ho mai né visto né incontrato. Ovviamente i miei fan reagiscono perché mi tutelano. Io sinceramente non ho tempo da perdere dietro a persone che non hanno una vita e che hanno bisogno di parlare di Valerio Scanu per dire al mondo che ci sono anche loro, ma non posso zittire il mio pubblico se parte in mia difesa perché io al posto loro farei in ugual modo.



Stai già pensando al prossimo album?

Sto ascoltando dei pezzi, non ho ancora le idee chiare, nel frattempo i miei fan aspettano con ansia il dvd e Cd Live del "Valerio Scanu and so this is Christmas" concerto sold out che ho tenuto in dicembre all'Auditorium parco della musica che uscirà in aprile.



E a che punto è il contratto con Emi?

EMI? Perché ho ancora un contratto con loro? Chiederò al mio avvocato e ti farò sapere.

Andrea Conti