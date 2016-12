Antonacci, un concerto speciale a New York

foto Olycom Correlati DUETTO CON AMOROSO 14:29 - Biagio Antonacci per la prima volta terrà un concerto il 28 maggio alla Highline Ballroom di New York. Un appuntamento che consentirà a Biagio non solo di confrontarsi con i gusti musicali della grande città cosmopolita ma anche e soprattutto di incontrare i numerosi fan italo-americani che lo seguono dagli Stati Uniti. per la prima volta terrà un concerto il 28 maggio alla Highline Ballroom di New York. Un appuntamento che consentirà a Biagio non solo di confrontarsi con i gusti musicali della grande città cosmopolita ma anche e soprattutto di incontrare i numerosi fan italo-americani che lo seguono dagli Stati Uniti.

E’ un anno d'oro per Biagio Antonacci: l'album “Sapessi dire no” per 12 settimane è stato al primo posto in classifica, la tournèe italiana nei Palasport ha collezionato 46 date tutte sold out, il 19 febbraio il disco è uscito anche negli Usa – in vendita sia in formato digitale nei consueti canali web che in formato fisico presso Barnes & Noble e Amazon.com - ed ora il suo primo concerto oltreoceano, a New York.