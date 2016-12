Davide Merlini: "Dopo X Factor divento Romeo"

foto Ufficio stampa Correlati IDOLO DELLE RAGAZZINE 11:33 - Davide Merlini di "X Factor" sarà Romeo nell'opera musicale "Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo" prodotta da David Zard. Debutto il 2 e 3 ottobre all'Arena di Verona e poi a Roma al Gran Teatro dal 18 ottobre. "E' stata mamma Simona Ventura a suggerirmi di partecipare - dice il cantante a Tgcom24 -. Dovrò studiare ballo, sono un tronco. E' una sfida durissima". Giulietta sarà Giulia Luzi ("I Cesaroni" e "Un medico in famiglia") di "" sarà Romeo nell'opera musicale "" prodotta da. Debutto il 2 e 3 ottobre all'Arena di Verona e poi a Roma al Gran Teatro dal 18 ottobre. "E' stata mammaa suggerirmi di partecipare - dice il cantante-. Dovrò studiare ballo, sono un tronco. E' una sfida durissima". Giulietta sarà("" e "")

Dopo il successo di "Notre Dame de Paris", David Zard produce l'opera musicale tratta dal capolavoro di William Shakespeare con musica e libretto del compositore francese Gérard Presgurvic. La versione italiana è a cura di Vincenzo Incenzo e alla regia c'è Giuliano Peparini, appena nominato direttore artistico del serale di "Amici".



Perché hai deciso di partecipare a "Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo"?

Quando è finito X Factor Simona Ventura mi ha comunicato che c'era la possibilità di partecipare ad un'opera musicale ispirata a "Romeo e Giulietta". Così, dopo una riunione con il Presidente della Sony, abbiamo deciso di intraprendere questa strada.



Cos'è successo dopo?

Mi sono stati assegnati dei pezzi da studiare per l'audizione. Sono andato a Roma e hanno deciso di prendermi.



Paura di dover recitare, cantare e ballare?

Lo ammetto, è un impegno enorme per me. Cantare per me è facile, il buon Dio mi ha dato un grande dono e c'è da recitare e ballare. Dovrò lavorare molto per sciogliermi e tra i progetti c'è anche la scuola di ballo anche perché avete visto anche a 'X Factor' sono un legno. Recitare non è come leggere la Gazzetta e richiederà molta memoria...



Come vanno le prove con la tua Giulietta, Giulia Luzi?

Lei è un'attrice vera e mi aiuta tantissimo quando sono scoraggiato e mi chiedo 'sarò mai all'altezza?'. Lei è brava e interpreta già le canzoni in maniera meravigliosa. Comunque sono molto coccolato da tutti: sono passato da mamma Simona Ventura alla mamma coach.



A "X Factor" sei diventato amico fraterno di Chiara Galiazzo, come hai vissuto la sua esperienza a Sanremo?

Ci siamo sentiti costantemente e ho urlato di gioia quando l'ho vista sul palco dell'Ariston. Le sono stato vicino e l'ho aiutata spesso quando ci siamo confrontati prima della sua esperienza al Festival. E' stata molto brava ed è riuscita a commuovermi.



Uscirà il tuo album di inediti?

Per ora non ci abbiamo pensato, credo uscirà comunque il disco con la colonna sonora dell'opera musicale.



I NUMERI DI "ROMEO E GIULIETTA" - 45 artisti sul palco, oltre 30 tra ballerini e acrobati che indosseranno oltre 200 costumi disegnati da Frédéric Olivier; 55 persone di produzione tra cui 35 solo di equipe tecnica per gestire il colossale allestimento scenico di circa 550 mq tra palco e aree tecniche e di backstage.

Andrea Conti