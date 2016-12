Miley Cyrus si scatena vestita da unicorno

foto Correlati MILEY AL GALOPPO

12:12 - Miley Cyrus non smette di provocare. Sul suo profilo Facebook ha infatti pubblicato una clip in cui si scatena dentro una tutina da unicorno sulle note di "Wop", brano del 2011 del rapper J Dash. Ma non è la prima volta che la Cyrus mette in mostra la sua passione per gli equini. Già nel video "Decisions", del dj israeliano Borgore, aveva infatti travolto di passione un ragazzo vestito da cavallo

Anche camuffata dentro il costume, Miley non rinuncia alla sua carica erotica con movenze sensuali e ancheggiamenti maliziosi, per la gioia dei suoi fan. Il video, tutto in bianco e nero, mostra la cantante mentre si scatena di fronte ad una telecamera fissa.



La clip era stata anticipata da una foto pubblicata su Twitter, che ritraeva la Cyrus infagottata dentro l'unicorno.