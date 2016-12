Ryan Gosling è stanco: "Ora basta film!"

foto Ufficio stampa Correlati MOTOCICLISTA SPERICOLATO 09:39 - Sei film in tre anni. Ryan Gosling, uno degli attori più richiesti di Hollywood, inizia ad accusare la stanchezza. Durante una intervista per promuovere "Come un tuono", in uscita nelle sale il 4 aprile, Ryan ha rivelato: "Sto esagerando in questo periodo e sto perdendo di vista i miei obbiettivi. Penso sia giusto fermarsi e riconsiderare sia la mia vita che la mia carriera". - Sei film in tre anni., uno degli attori più richiesti di Hollywood, inizia ad accusare la stanchezza. Durante una intervista per promuovere "", in uscita nelle sale il 4 aprile, Ryan ha rivelato: "Sto esagerando in questo periodo e sto perdendo di vista i miei obbiettivi. Penso sia giusto fermarsi e riconsiderare sia la mia vita che la mia carriera".

I fan e i produttori sono nel panico più totale e solo successivamente l'attore ha specificato che non si tratta di un addio ma di un arrivederci. L'ultimo impegno previsto per quest'anno è il film "Only God Forgives" poi Gosling non ha firmato altri contratti in vista di una pausa. Un periodo d'oro per l'attore che dopo "Blue Valentine" del 2010 ha inanellato un successo dietro l'altro al cinema: "Crazy, Stupid, Love", "Gangster Squad", "Le Idi di Marzo", "Drive" fino al recente "Come un tuono" dove recita con Eva Mendes e Bradley Cooper. "Ma ora penso di aver bisogno di una pausa quasi quanto il mio pubblico", ha concluso l'attore.



Nella pellicola Gosling è Luke, un pilota di motociclette che ha lasciato lo spettacolo ambulante del “globo della morte” in cui si esibisce per sfrecciare a tutta velocità nelle strade secondarie di Schenectady, nello Stato di New York. L'uomo è alla ricerca disperata della sua ex ragazza, Romina (Eva Mendes), che da poco ha partorito di nascosto suo figlio. Nel tentativo di riuscire a provvedere alla sua nuova famiglia, Luke lascia il lavoro nei luna park e commette una serie di rapine in banca aiutato anche dalle sue straordinarie capacità di pilota. Ma la posta in gioco si alza quando Luke si trova ad affrontare un ambizioso ufficiale di polizia, Avery Cross (Bradley Cooper)...