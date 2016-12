La bellezza naturale di Emma Watson

foto Natural Beauty Correlati EMMA, COPERTA SOLO DA UN FIORE...

LA SUA METAMORFOSI SEXY

Emma Watson prosegue nel suo faticoso tentativo di togliersi di dosso i panni di Hermione Granger. E se c'è di mezzo una buona causa tanto meglio. Eccola quindi senza veli in posa per il libro fotografico "Natural Beauty", un lavoro realizzato dal fotografo James Houston con lo scopo di raccogliere fondi da destinare all'ambiente. Oltre a lei si sono prestate alla causa Brooke Shields, Elle Macpherson e tante altre.

Il libro esce il 25 marzo ma il progetto non si limita a quello, dal momento che le foto saranno poi esposte alla Milk Gallery di New York mentre il dietro le quinte dello shooting finirà in una serie tv.

Sul suo twitter Emma ha supportato la causa cinguettando "Il mio amico sta supportando GlobalGreenUsa con il suo libro Natural Beauty". Intanto, sempre via Twitter, l'attrice ha spazzato via le ultime ipotesi che la vedevano protagonista della riduzione cinematografica di "50 sfumature di grigio". "Chi potrebbe pensare davvero che farei il film di '50 sfumature'? Realmente, nella vita reale" ha cinguettato. E di fronte alle poche risposte ha chiuso con un "Bene. Allora la cosa è risolta". Spogliata sì, ma solo per una buona causa...