Carmen Consoli: "Presto diventerò mamma"

"CANTANTESSA" 18:44 - Dopo Giorgia, Gianna Nannini e Laura Pausini, un'altra delle ormai storiche "Amiche per l'Abruzzo" (evento musicale del 2009) diventa mamma. La 38enne Carmen Consoli su Facebook ha annunciato: "Mai come quest'anno sento anche io di portare dentro di me la primavera di una nuova vita che nasce. Con emozione e gioia voglio condividere con voi questo momento e dirvi che presto diventerò mamma".

Poche righe anticipano la notizia vera e propria, la "cantantessa" (così viene chiamata dai fan siciliani e non Carmen) usa immagini poetiche: "Primo giorno di primavera. Dopo un inverno apparentemente spoglio e vuoto, la neve e il ghiaccio si sciolgono per lasciare il posto a torrenti di acqua fresca e cristallina, i germogli nascosti a lungo nel terreno si apprestano a sbocciare dando vita a paesaggi variopinti e colorati". E poi il lieto annuncio della maternità. Non si sa nulla di più su chi sia il padre né quando è previsto il parto. La Consoli ha sempre tenuto alta la guardia della privacy e non ha mai lasciato trapelare nulla sulle sue relazioni sentimentali.