Neri: "Con Amendola colpo di fulmine carnale"

09:46 - Francesca Neri in una delle sue rare interviste parla del rapporto col marito Claudio Amendola e afferma ad "Amica": "Con lui è stato un colpo di fulmine carnale ma per capire che sarebbe potuto diventare l'uomo della mia vita ci ho impiegato molto. Siamo cresciuti uno con l'altro".

Francesca alla domanda su chi avrebbe voluto essere spiega: "Mata Hari perché mi ha sempre affascinato per la sua libertà sessuale. E io come lei ho sbagliato a dipendere troppo dagli uomini". Poi l'incontro fortunato con il suo attuale compagno. "Claudio mi ha dato la terra, la concretezza perché lui è maschio e terreno. - continua - Io, Acquario tutta per aria. Ci siamo controbilanciati”. Nella lunga intervista al mensile parla anche della sua infanzia, dei genitori (“molto più grandi di me, e i genitori troppo adulti non aiutano”) e del figlio Rocco: “Con lui ho un rapporto profondo. Rocco sa chi sono, capisce il mio lavoro e ogni mia scelta. Tutto questo andava costruito con la vicinanza”. E infine confida: "La sera prima di addormentarci, spesso Claudio guarda FoxCrime e io faccio le parole crociate. E' bellissimo, anche se ogni tanto sembriamo un po’ Sandra e Raimondo".