Tatangelo ferita e vendicativa per amore

BEATA TRA GLI UOMINI 10:55 - A due anni di distanza da "Progetto B", Anna Tatangelo rompe il silenzio musicale per lanciare il singolo e il video di "Occhio per Occhio". La canzone è la dichiarazione di guerra che una donna ferita fa al suo uomo falsamente innamorato, un attacco a chi non le ha dato amore e che ora si merita di essere ripagato con la stessa moneta, occhio per occhio dente per dente.

Per il video, diretto da Cosimo Alemà, sono state mobilitate 6 automobili di scena, 3 giorni di riprese ambientate in diverse location tra cui Cinecittà, che per l’occasione si è trasformata in una location made in Usa dove 60 ballerini coreografati da Steve La Chance hanno danzato insieme ad Anna, più camaleontica che mai nei suoi 8 cambi d'abito. Il testo di Occhio per Occhio è scritto da Gigi D’Alessio con le musiche di Grenci, arrangiamenti Adriano Pennino, batteria Alfredo Golino, basso Roberto D’Aquino, chitarre Maurizio Fiordiliso, tastiere Adriano Pennino, cori Palma, Ruini e Arvati.