"Outing", Vaporidis-Bosca gay per caso

VAPORIDIS, RUOLO GAY 10:37 - Esce il 28 marzo "Outing -Fidanzati per sbaglio", la commedia firmata da Matteo Vicino che vede protagonisti Nicolas Vaporidis e Andrea Bosca nei panni di una coppia di amici, che si fingono omosessuali per truffare lo Stato. "Tutti i personaggi, a loro modo, fanno un outing - spiega il regista - In questo Paese quando si parla di omosessuali si pensa alle sorelle Bandiera. I ruoli sono stati volutamente caricati". - Esce il 28 marzo "", la commedia firmata dache vede protagonistinei panni di una coppia di amici, che si fingono omosessuali per truffare lo Stato. "Tutti i personaggi, a loro modo, fanno un outing - spiega il regista - In questo Paese quando si parla di omosessuali si pensa alle sorelle Bandiera. I ruoli sono stati volutamente caricati".

Nel film Vaporidis è Federico, un ragazzo che con l'aiuto dell'amico Riccardo (Bosca), decide di realizzare un'impresa nel campo della moda. Per accedere aI fondi regionali riservati alle coppie di fatto i due si fingono omosessuali.



"L'obiettivo era raccontare in chiave di commedia una realtà che ci sta stretta, in cui devi vendere il tuo talento o andare all'estero per cercare altrove una realizzazione personale" spiega Vaporidis.



"Nel film io e Nicolas siamo due ragazzi, di sicuro non due geni, che si sono visti sbattere molte porte in faccia. - gli fa eco Andrea Bosca - E' la storia di una profonda amicizia, che è uno dei nomi dell'amore. Per me è stata una sfida, mi sono buttato senza rete"