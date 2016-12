Vanessa Hudgens: "Che ansia il sesso a tre"

10:56 - In "Spring Breakers" Vanessa Hudgens è una ragazzaccia che ne combina di tutti i colori: rapina un fast-food, finisce in carcere e abusa di alcol e droga. Ma sul set la cosa più difficile è stata fare sesso a tre con James Franco e Ashley Benson. "Eravamo tutti molto nervosi, quando siamo arrivati sul set l'atmosfera era tesissima. E' stato spiacevole per tutti" ha confessato l'attrice, ospite al "Jimmy Fallon Show".

"Forse perchè non avevi mai avuto un menage a trois con Zack e Cody su Disney Channel, giusto?" ha scherzato il conduttore, riferendosi agli esordi della sua carriera nella serie tv per ragazzi "Zack e Cody al Grand Hotel".



La Hudgens, prima dell'inizio delle riprese, aveva avvertito il regista Harmony Korine del suo imbarazzo nel girare scene troppo spinte, ma alla fine sono riusciti a trovare un accordo: "Mi ha rassicurato che tutto sarebbe andato bene. Alla fine della giornata, se c'era qualcosa che non mi piaceva, la tagliavamo insieme. Era una sorta di compromesso, volevo che venissero fuori scene davvero belle e artistiche".