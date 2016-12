Depeche Mode tra le electro-montagne russe

foto Ufficio stampa 16:40 - I Depeche Mode rompono il silenzio durato tre anni da "Sounds of the Universe" per uscire il 26 marzo con i tredici brani di "Delta Machine". Un disco superiore al precedente per lavoro di produzione (c'è la mano di Ben Hillier), una montagna russa tra brani elettronici prima lenti altre volte più incisivi. Chi ha amato Dave Gahan e compagnia continuerà a farlo ma nulla aggiunge a quanto già fatto. Concerti a luglio a Milano (18) e Roma (20). - Irompono il silenzio durato tre anni da "" per uscire il 26 marzo con i tredici brani di "". Un disco superiore al precedente per lavoro di produzione (c'è la mano di Ben Hillier), una montagna russa tra brani elettronici prima lenti altre volte più incisivi. Chi ha amatoe compagnia continuerà a farlo ma nulla aggiunge a quanto già fatto. Concerti a luglio a Milano (18) e Roma (20).

L'inizio con "Welcome To My World" promette benissimo con l'incipit della voce di Dave e scossette electro per poi aprirsi ariosa con cori e beat incalzante. Distorsioni di chitarra elettrica ed elettronica in "Angel". Il singolo "Heaven" è potente, conturbante uno dei migliori con "Slow" dalle venature sorprendentemente blues. Tanto ritmo con "Broken" per poi ricadere alle atmosfere rarefatte di "The Child Inside", di nuovo poi si sale su con "Soft Touch/Raw Nerve". Tante chitarre in "Soft Touch/Raw Nerve". Insomma montagne russe assicurate all'ascolto dell'album fino ma si arriva alla chiusura di "Goodbye" un po' affaticati. Di certo "Delta Machine" è un disco pronto per i concerti nei grandi spazi con innesti visivi e scenografici. Grande attesa per il tour europeo, anticipato da una data all’Hayarkon Park di Tel Aviv il 7 maggio. In tutto previsti 34 concerti per 25 Paesi europei.



"Con questo album abbiamo cambiato il nostro approccio alla scrittura. - dice Dave Gahan confermando le nostre impressioni sui brani del disco - Non amiamo il suono troppo 'normale', ci piace 'sporcare' un po' i brani, vogliamo che abbiano la nostra impronta, il Depeche Mode Sound. Delta Machine non fa eccezione". "Delta Machine" è disponibile oltre che in versione standard anche in edizione deluxe, un doppio cd con quattro brani aggiuntivi e un libro con copertina rigida di 28 pagine, contenente scatti firmati dall’artista Anton Corbijn.



TRACKLIST 1 Welcome To My World 2 Angel 3 Heaven 4 Secret To The End 5 My Little Universe 6 Slow 7 Broken 8 The Child Inside 9 Soft Touch/Raw Nerve 10 Should Be Higher 11 Alone 12 Soothe My Soul 13 Goodbye

Andrea Conti