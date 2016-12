Sarà Magneto ad officiare le nozze del Prof. X

foto Ap/Lapresse Correlati "X MEN - L'INIZIO"

X MEN: PRIME NOZZE GAY 15:17 - Anche gli X-Men depongono le armi quando sentono profumo di fiori d'arancio. Per le nozze con la cantante Sunny Ozell, Patrick Stewart (alias Professor X) ha infatti scelto come officiante proprio l'acerrimo nemico Magneto, ossia l'attore Ian McKellen. Ad annunciarlo lo stesso McKellen, mentre era ospite del talk inglese "The Jonathan Ross Show": "Sposerò Patrick. O per dirla meglio meglio: officerò il suo matrimonio". - Anche gli X-Men depongono le armi quando sentono profumo di fiori d'arancio. Per le nozze con la cantante Sunny Ozell,(alias Professor X) ha infattiproprio l'acerrimo nemico Magneto, ossia l'attore. Ad annunciarlo lo stesso McKellen, mentre era ospite del talk inglese "The Jonathan Ross Show": "Sposerò Patrick. O per dirla meglio meglio: officerò il suo matrimonio".

Non è la prima volta che l'interprete del Professor X presidia una cerimonia nuzziale. L'attore ha rivelato di aver già sposato due uomini in passato (con il rito dell'unione civile) e di essersi commosso per tutto il tempo. D'altra parte anche Magneto non è di primo pelo per quanto riguarda le mogli. Quello con la cantante jazz Sunny Ozell sarà infatti il suo terzo matrimonio.



Nonostante l'esperienza maturata sul campo, sia McKellen che Stewart hanno dichiarato di volersi avvalere dell'aiuto degli altri X-Men per quanto riguarda i discorsi importanti che saranno pronunciati nel gran giorno. Con un team così super alle spalle, la coppia di neo-sposini è pronta ad affrontare qualsiasi difficoltà.