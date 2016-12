Ryan Reynolds: "Le ragazze mi impaurivano"

foto Ap/Lapresse Correlati SPOSO A SORPRESA 11:36 - E' uno dei sex symbol più amati di Hollywood. E' stato il fidanzato storico di Alanis Morissette, ha sposato prima Scarlett Johansson e ora la reginetta di "Gossip Girl" Blake Lively. Ma Ryan Reynolds con le ragazze era imbranato e lo confessa al settimanale F: "Credo di aver parlato a una ragazza per la prima volta a 17 anni. Mia madre mi proteggeva come se fossi una ragazza. Ero particolare, il mio primo animale domestico è stato un topo". - E' uno dei sex symbol più amati di Hollywood. E' stato il fidanzato storico di, ha sposato primae ora la reginetta di "Gossip Girl". Macon le ragazze era imbranato e lo confessa al settimanale F: "Credo di aver parlato a una ragazza per la prima volta a 17 anni. Mia madre mi proteggeva come se fossi una ragazza. Ero particolare, il mio primo animale domestico è stato un topo".

"Sul serio. Avevo 8 anni, ero molto affezionato a lui, poi un giorno è scappato. - continua - Forse non apprezzava le mie amorevoli cure. Quando ero piccolo mia madre mi considerava sua figlia. Non vi preoccupate, non ho un armadio pieno di vestiti da donna! Il fatto è che ero molto timido, molto imbranato con i miei coetanei, e mia madre era molto protettiva. Ma non vorrei sembrare troppo serio. Né un ex bambino infelice. Ho ricordi belli e buffi". Oggi Ryan è lontano dai pettegolezzi ed è innamoratissimo di Blake: "Ho una vita normale, sto solo attento a dove vado. Per fortuna mi piace la vita all'aria aperta, passare lunghi periodi a contatto con la natura, lontano dalla città, dove è più difficile essere inseguiti dai paparazzi e finire su tutti i blog".