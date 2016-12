Scarlett: "Troppo hard rovina i rapporti"

foto A Correlati SENSUALE E SOFISTICATA SU "A"

Lei ama fare torte di mele, vestirsi sexy, sogna di sposarsi e ha un uomo che... guarda porno al computer dalla mattina alla sera. Lei è Scarlett Johansson, o meglio il suo personaggio in "Don Jon", film diretto e interpretato da Joseph Gordon-Levitt in uscita il prossimo inverno. "Mi piace vestirmi sexy - dice ad "A" - ma le donne devono imparare a vestirsi per se stesse, non per gli uomini".

Come spesso accade per la Johansson, "Don Jon" è una produzione indipendente a basso budget. Una scelta che potrebbe apparire in controtendenza con un'attrice dallo status di diva come è Scarlett, ma che invece lei rivendica come molto affine al suo modo di intendere il ruolo di attrice. "Non bisogna badare al denaro se hai fiducia in un film - dice -. Gordon ha una genialità tutta sua e per nulla al mondo avrei rinunciato a questo film indipendente. Non cerco spasmodicamente blockbuster, nei film indipendenti c'è più libertà".



Tanto libertà che le scene forti non mancano, anzi, rispetto alla prima versione è stata data una bella sforbiciata per evitare troppi divieti al momento dell'uscita in sala. Però la Johansson precisa: "Non è un film sul sesso, ma sulla ricerca dell'amore. La mia Barbara è una donna divertente, tutta zucchero e miele. Si veste sexy ma ama le torte di mele, vuole sposarsi. E detesta scoprire che il suo uomo guarda porno sul computer da mattina a sera".