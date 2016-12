Jessica Chastain racconta "La madre"

13:34 - Jessica Chaistain racconta in esclusiva a Tgcom24 "La Madre", il film di Andres Muschietti prodotto da Guillermo del Toro che arriva nelle sale giovedì 21 marzo. Il thriller racconta l'inquietante storia di due bambine che spariscono nel bosco, nel giorno in cui i loro genitori restano uccisi. A distanza di anni verranno ritrovate ed inizieranno una nuova vita, ma qualcuno o qualcosa, di notte, ancora desidera rimboccar loro le coperte.

Cinque anni fa, le sorelline Victoria e Lilly sparirono dal loro quartiere senza lasciare traccia. Da allora, il loro zio Lucas e la fidanzata, Annabel (Chaistain) non hanno smesso di cercarle. Ma quando inaspettatamente le bambine vengono ritrovate vive in una baita fatiscente, decidono di accoglierle in casa. Annabel cerca di far riprendere alle piccole una vita normale, ma inizia a percepire una presenza malvagia in casa. Sarà frutto dello stress dell’esperienza traumatica subìto dalle sorelline, oppure c’è davvero un fantasma che si aggira intorno a loro? Come hanno fatto Victoria e Lilly a sopravvivere da sole in tutti questi anni? La mamma acquisita comincia così a porsi mille domande, e ben presto si renderà conto che le voci notturne che echeggiano prima di andare a dormire provengono dalle labbra del fantasma di una donna morta.



"Sono una grande fan dei film horror - dice Jessica - e La Madre è terrificante e diverso da qualsiasi altra cosa io abbia mai fatto prima". E, a proposito del suo personaggio, afferma: "Ho ammirato molto il modo in cui Annabel, inizialmente custode riluttante delle bambine, sarebbe poi stata disposta a morire pur di proteggerle". L'attrice candidata agli Oscar è tra le più richieste della sua generazione, a Hollywood. Ultimamente si è fatta notare nella pellicola "Lawless" e ha prestato la sua voce al personaggio di Gia il giaguaro nel film d’animazione "Madagascar3: Ricercati in Europa". La Chastain è stata anche impegnata a Broadway nel ruolo principale dell'opera "The Heiress" e ed è stata anche la protagonista di "Zero Dark Thirty".