L'accusa: "Volevano decapitare Joss Stone"

"Il diavolo in persona" - Durante l'udienza del processo in corso a Exeter, sono stati mostrati alcuni appunti macabri dove i due minacciavano di decapitare la star 25enne definita come "l'incarnazione del diavolo". In altri stralci, frasi inquietanti come "Jocelyn riposi in pace", "trovato il fiume dove buttarla", "cercare la scatola dei gioielli" e altri messaggi indirizzati contro la famiglia reale. Proprio il legame con le teste coronate dell'artista insignita con il Grammy, sarebbe alla base dell'odio nei suoi riguardi. Joss ha cantato diverse volte durante concerti di beneficenza organizzati dalla Casa reale ed è stata ospite al matrimonio di William e Kate. Durante l'udienza, l'accusa ha dichiarato: "I documenti sembrano esprimere disapprovazione nei confronti dei reali e della regina. L'amicizia della Stone con i reali non piaceva agli imputati. Così è diventata un loro obiettivo". Descrivendo gli appunti relativi alla decapitazione, l'accusa ha dichiarato che la spada Samurai era "un'arma molto maneggevole per questo proposito". Sempre secondo quanto affermato dall'accusa, i due malviventi Liverpool e Bradshaw avrebbero iniziato a tramare il rapimento di Joss già nel gennaio 2011, cinque mesi prima di essere catturati. Inoltre, secondo quanto riportato, i due coinquilini di Manchester stavano organizzando il gesto criminale con altre persone che sono rimaste ignote.



Non sono passati inosservati - Per fortuna, tante coincidenze hanno fermato le intenzioni della coppia di malviventi. Intanto, un incidente lungo la strada, mentre si avviavano verso la residenza della cantante. In seguito, la loro auto tamponata è stata avvistata dalle telecamere di sorveglianza di una stazione di servizio mentre tentavano di scappare senza pagare la benzina. Inoltre, i due avrebbero mostrato una foto della star a un postino in un maldestro tentativo di ottenere delle indicazioni. Alla fine, si sono ritrovati a circa dieci chilometri di distanza dalla casa della cantante, dove i residenti insospettiti hanno chiamato la polizia. Gli agenti hanno ritrovato l'auto davanti a un pub. La spada da Samurai, lunga 94 centimetri, era nascosta negli stivali. Un martello, un coltello a serramanico, passamontagna, guanti e una mappa nella parte anteriore della vettura mentre dietro erano nascosti un secondo martello, uno spuntone metallico, sacchi neri e nastro adesivo. Entrambi gli imputati negano qualsiasi tentativo di omicidio, sequestro di persona e gravi lesioni personali.