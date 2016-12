Katie Holmes: "Voglio altri figli"

foto Allure Correlati BACI ROVENTI

SMORFIOSA 12:30 - Da quando è finita con Tom Cruise, Katie Holmes sembra rinata. Si è lasciata alle spalle la rabbia e ora è pronta a ricominciare. Eccola infatti sulla copertina di "Allure" con i capelli lunghi e sciolti che cadono sul seno scoperto mentre si aggrappa a una fune. Al magazine l'attrice confessa di voler allargare la famiglia. La viziatissima Suri di sei anni è avvisata.

Katie ha chiesto il divorzio a Cruise dopo cinque anni di matrimonio, e anche se non parla direttamente della separazione da Tom, Katie si augura che il 2013 sia "migliore". La 34enne pensa ai fatti drammatici che hanno sconvolto gli Stati Uniti: dall'uragano Sandy alla sparatoria nella scuola di Newtown in Connecticut. E spera che queste cose non si ripetano. Poi entra nel vivo della sua vita personale e confessa: "Sono aperta all'idea di allargare la mia famiglia in futuro".