Bisio porta Garibaldi al Quirinale

foto Ufficio stampa Correlati VIDEO ESCLUSIVO PER TGCOM24: L'INSEDIAMENTO

BISIO PRESIDENTE PER ERRORE

BISIO-SMUTNIAK, COPPIA DA QUIRINALE 09:56 - Giuseppe Garibaldi è il nuovo presidente della Repubblica. Al di là del nome impegnativo Garibaldi è un precario che vive in un paesino di montagna e ama stare con gli amici e pescare. E che un giorno viene eletto, per errore, presidente della Repubblica. "Benvenuto presidente", il nuovo film con Claudio Bisio, esce mercoledì 20 nei cinema, Tgcom24 vi presenta un estratto in esclusiva. - Giuseppe Garibaldi è il nuovo presidente della Repubblica. Al di là del nome impegnativo Garibaldi è un precario che vive in un paesino di montagna e ama stare con gli amici e pescare. E che un giorno viene eletto, per errore, presidente della Repubblica. "Benvenuto presidente", il nuovo film con Claudio Bisio, esce mercoledì 20 nei cinema, Tgcom24 vi presenta un estratto in esclusiva.

Diretto da Riccardo Milani, il film arriva in 400 sale il 21 marzo. Quello di Bisio è sicuramente un presidente sui generis. Dai giacconi di montagna, le bevute con gli amici e la barba incolta passa ai completi su misura, scarpe artigianali e le manovre della politica. Ma proprio la sua "ingenuità" sarà l'arma per scardinare le consuetudini istituzionali.

Nella commedia scritta da Claudio Bonifaci tra anni fa (ma che arriva nella sale oggi in perfetto tempo per l'elezione del nuovo inquilino del Colle), accanto a Bisio una bellissima Kasia Smutniak, che interpreta la vice segretaria del presidente.