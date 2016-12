Marco Mengoni: "Sono ripartito da Lucio Dalla"

foto Ufficio stampa Correlati COVER E TRACKLIST

DITO MEDIO 12:59 - Dopo due anni punto e a capo. Marco Mengoni ha rivoluzionato la sua vita. Nuovo percorso e nuovo team. La prima conseguenza?L'essenziale" e ora l'album "#prontoacorrere" con firme illustri come Fossati, Cremonini e Nannini. "Ho attraversato un periodo buio poi un giorno Lucio Dalla mi ha chiamato - rivela a Tgcom24 il cantante -. Oggi sono abbastanza felice". Tour al via dall'8 maggio a Milano. - Dopo due anni punto e a capo.ha rivoluzionato la sua vita. Nuovo percorso e nuovo team. La prima conseguenza? La vittoria al Festival di Sanremo con "" e ora l'album "" con firme illustri come Fossati, Cremonini e Nannini. "Ho attraversato un periodo buio poi un giornomi ha chiamato - rivela ail cantante -. Oggi sono abbastanza felice". Tour al via dall'8 maggio a Milano.

Quindici brani ricchi di amore (spesso sofferto), rinascita e voglia di correre verso nuove sfide. Una scelta oculata per Marco e la sua squadra che hanno passato al vaglio ben sessanta canzoni. "Non me ne accorgo" ha venature rock mentre "Non passerai" è una bella ballatona d'amore. "I Got The Fear" è funkeggiante con un tripudio di suoni anche diversi tra loro, magica "La Valle dei Re" firmata da Cesare Cremonini e sicuramente uno dei brani più belli del disco. Il brano di Pier Cortese "Avessi un altro modo" tra archi e batteria strega per le sue atmosfere mentre solo voce e chitarra classica per la conclusione dell'album in "Natale senza regali". Unico comune denominatore? L'amore per se stessi e gli altri ("20 sigarette", "La vita non ascolta", "Evitiamoci").



Partiamo da Lucio Dalla. Cosa ha rappresentato per te?

E' un grande della musica italiana ma credo questo sia assolutamente scontato. Attraversavo un momento difficile di sfiducia nel mondo della musica, nei meccanismi da cui è sorretta e dalla poca libertà... Un giorno mi squilla il telefono e sento 'Ciao sono Lucio Dalla, verresti a fare un duetto con me?'... Voleva cantassimo "Meri Luis".



Da non crederci, cosa è successo dopo?

Ma non ci credevo veramente! Pensavo fosse uno scherzo del mio team. Comunque ho trovato davanti a me una persona incredibile, con uno spirito allegro e sempre positivo. Un entusiasmo pazzesco in ogni cosa che faceva. Così mi sono detto 'ma io che mi faccio mille domande, mille dubbi mentre lui è positività e gioia! Forse ho sbagliato qualcosa'. Ecco, averlo conosciuto mi ha regalato forza.



Così ti sei rimboccato le maniche.

Esattamente. Ho cambiato manager, gruppo di lavoro. E' arrivato Michele Canova per produrmi, tante canzoni da valutare da diversi autori. L'intenzione era quello di creare un album di canzoni introspettive. Questo disco è una specie di manifesto che invita a uscir fuori e ricominciare.



Come canti in "#prontoacorrere": "Sento nelle vene vita che si muove, ricomincerò sarò pronto a correre per me"?

Certo. Alzare la testa, osservare tutto, far tesoro delle esperienze passate e avere forza e voglia di continuare, andare avanti.



Il risultato mi sembra positivo. Ad iniziare dalla vittoria a Sanremo, non credi?

Avevo moltissima paura per questo Festival a differenza del 2010. Ero consapevole che stavo portando un progetto diverso e non sapevo come il pubblico avrebbe reagito, i miei fan... Poi ho visto che erano tutti contenti e ho provato una grande gioia per aver intrapreso questo nuovo percorso.



Che canzone porterai all'Eurovision Song Contest 2013 che inizia il 14 maggio?

"L'essenziale". Mi sembra la scelta più giusta anche verso i fan che hanno mostrato di amare questa canzone.



Quali sorprese dobbiamo aspettarci dal tour?

Non vedo l'ora di tornare in concerto. Per ora ci sono sette date perché è una sorta di anteprima ma non vorrei far passare troppo tempo per tornare a cantare dal vivo. Per ora la ripresa del tour è prevista per l'autunno ma spero in qualche incursione estiva. Detto ciò a breve cercheremo di buttar giù delle idee nuove per la scenografia e tutto lo show.



La scaletta come sarà?

Ci sono tante canzoni in questo disco e altre le devo selezionare dai precedenti... Farò ambarabaciccicoccò (ride, ndr).



L’Essenziale Tour, organizzato e prodotto da F&P Group, parte dall'8 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano e riprenderà poi a Torino (20 maggio), Genova (21 maggio), Firenze (23 maggio), Padova (24 maggio), Napoli (26 maggio) per terminare il 29 maggio a Roma.

Andrea Conti