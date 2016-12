Claudia Cardinale: "Mai nuda in un film"

foto LaPresse Correlati IERI E OGGI 11:23 - Compirà 75 anni il 15 aprile, ma il tempo per Claudia Cardinale sembra non passare. La "ragazza" di Federico Fellini e Luchino Visconti mantiene infatti il fascino e la bellezza di sempre, anche e soprattutto con le rughe. L'attrice continua a lavorare senza tregua ed è richiesta in tutto il mondo e in una intervista all'Ansa racconta: "Non mi manca l'Oscar, ho sempre detto di no al nudo". - Compirà 75 anni il 15 aprile, ma il tempo persembra non passare. La "ragazza" dimantiene infatti il fascino e la bellezza di sempre, anche e soprattutto con le rughe. L'attrice continua a lavorare senza tregua ed è richiesta in tutto il mondo e in una intervista all'Ansa racconta: "Non mi manca l', ho sempre detto di no al".

Cinquant'anni fa, nel 1963, la Cardinale raggiunse la consacrazione. A volerla sul set erano due dei grandi maestri del cinema italiano: Luchino Visconti per l'Angelica del "Gattopardo" e Federico Fellini per "8 e mezzo". "Con Luchino era come fare teatro - racconta Claudia da Parigi - con Federico invece si improvvisava e agli attori sul set faceva dire quello che volevano, poi in fase di doppiaggio ci pensava lui. Erano registi ai due opposti, ma devo molto a entrambi". Nella sua lunga carriera non è mai scesa a compromessi: "Non mi sono mai spogliata, ho sempre pensato che fosse più erotico immaginare che vedere" e non si è sottoposta a interventi estetici: "Accetto serenamente il tempo che passa". Quali altri no ha detto? "A tanti attori - risponde ironica -. Nel Gattopardo, Visconti mi diceva sempre che quando baciavo Alain Delon voleva vedere la lingua. E ancora oggi Delon scherza: 'Potevamo essere una grande coppia, invece'...". A dire no a lei, invece, almeno finora, è stata l'Academy Awards: "L'Oscar non mi manca è solo una statuina in più, ma a casa mia non c'è più spazio per i premi. Sono ovunque".