Demi Moore chiede il mantenimento a Kutcher

11:43 - L'annuncio del divorzio sarebbe ancora lontano. Demi Moore e Ashton Kutcher sarebbero infatti ai ferri corti, tanto che l'attrice ha annunciato una battaglia legale per ottenere il mantenimento. "All'inizio della loro relazione Demi era considerevolmente più ricca di Ashton, ma ora le cose sono drasticamente cambiate - ha riferito una fonte a "Radar Online" - Ashton ora vale 100 milioni di dollari, mentre Demi da anni è ormai lontana da queste cifre".

"Le finanze di Demi sono solide, ma durante il matrimonio si è messa in secondo piano e ha permesso a Ashton di essere lui la star della famiglia - ha continuato la fonte - Demi crede di essere stara una guida fondamentale per Ashton e di averlo aiutato a diventare quello che è oggi. Pensa che sia giusto ricompensarla per questo, ora che non stanno più insieme. E' dispiaciuta che il divorzio stia andando per le lunghe, sente che Ashton non le riconosce l'enorme impatto che ha avuto sulla sua vita".



Una delusione cocente per la Moore, che ha quindi deciso di trascinare in tribunale Kutcher per avere quanto le spetta: "Ashton con Due uomini e mezzo guadagna 20 milioni di dollari l'anno e ha investito in produzioni redditizie. Demi non è a conoscenza dell'esatto importo delle finanze di Ashton, ma si informerà bene prima della causa".