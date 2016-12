Madonna, in divisa da girl-scout per i diritti gay

foto Instagram Correlati LE STELLE SUL RED CARPET

BACIO HOT CON LA SPEARS 13:30 - Sul palco dei "Glaad Awards" (i premi assegnati alle personalità particolarmente attive nella difesa dei diritti gay ) Madonna si è presentata in divisa da boy-scout. Un gesto provocatorio, per denunciare le regole dello statuto degli scout americani. L'associazione non permette infatti l'accesso alle persone dichiaratamente omosessuali: "Da ragazzina volevo diventare boy scout, ma non mi hanno accettata. Penso che sia una c...ta"

In versione brava ragazza, la Material Girl ha iniziato il discorso elencando le qualità che avrebbero potuto fare di lei un'ottima boy-scout:" So accendere un fuoco, so piantare una tenda e ho un ottimo senso dell'orientamento. Inoltre riesco a salvare i gattini intrappolati sugli alberi. Insomma, volevo fare qualcosa di buono per la comunità. Ma, cosa molto più importante, I know how to scout for boys (so come trovare i ragazzi). Penso quindi che avrei dovuto poter entrare nei boy scout e che l'associazione dovrebbe cambiare le sue stupide regole!"



"Molte persone non si trovano a loro agio con cose o persone che percepiscono come diverse da loro - ha continuato la popstar - Ma posso scommettere che se si prendessero del tempo per conoscerle e per andare oltre le apparenze, si accorgerebbero che non sono affatto diverse".