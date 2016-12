La Pravo presenta "Meravigliosamente Patty"

foto Ufficio stampa Correlati SIGNORA DELLA MUSICA

Dal 9 aprile sarà disponibile nei negozi e digital store "Meravigliosamente Patty", un Best Of in 3 cd con oltre 40 canzoni tra le più belle della carriera di Patty Pravo, scelte personalmente dall'artista. Il disco conterrà anche il brano inedito in dialetto napoletano " 'Na canzone", scritto per Patty Pravo da Paolo Morelli, oltre a grandi successi e versioni rare della pluriquarantennale carriera dell'artista.

"Questa volta ho scelto io i brani – racconta Patty Pravo – ed è un evento, dopo tutti i cofanetti usciti senza che io avessi deciso nulla". Il triplo Best Of arriva a due anni dall'album "Nella Terra Dei Pinguini" (2011) e conterrà come bonus track il successo radiofonico del 2012 "La Luna" (per la prima volta su cd) oltre ad un booklet di circa sessanta pagine con materiali fotografici inediti e tanti aneddoti, raccontati in prima persona da Patty Pravo.



Il 30 aprile ricorre inoltre il 40° anniversario dalla pubblicazione dell'album "Pazza Idea" (1973), uno tra i più significativi della carriera di Patty Pravo e anch'esso contenuto in "Meravigliosamente Patty".