Miley Cyrus: "L'anello di fidanzamento è da riparare"

foto LaPresse Correlati MILEY E LIAM, ALTRO CHE CRISI! 15:38 - Miley Cyrus si sta proprio arrabbiando. Tra lei e Liam Hemsworth non ci sarebbe alcuna crisi. Le voci sulla loro presunta rottura sono insistenti da giorni, specie da quando i paparazzi avrebbero immortalato l'ex reginetta di Disney senza anello di fidanzamento. L'anello però, cinguetta lei su Twitter, è solo a riparare.

La Cyrus l'ha detto all'amica Lindsey J.Lee proprio su Twitter, da dove la giovane attrice aveva di recente detto di voler prender le distanze per evitare intrusioni nella sua vita privata. La Lee, anche lei prossima al matrimonio, le comunica di aver dovuto portare il suo anello di fidanzamento ad aggiustare: “Had to send off my engagement ring today to get fixed… one of the little diamonds fell out… I feel naked without it".



Miley le risponde subito confessandole di essere in una analoga situazione: "ugh that’s the worst! I just had a similar situation except when it happens to me then everyone says my wedding is off", ma di avere la sfortuna di essere bersaglio del gossip, che coglie ogni occasione per ufficializzare la fine della sua relazione con Hermsworth.



A questo punto Lindsey cinguetta: OMG that sucks! people just need to mind their own business ;) I saw first hand how happy u & Liam are don't let them get to u!", incoraggiandola a lasciar perdere la gente che non si fa gli affari propri e confermando di aver visto con i propri occhi quanto Miley e Liam siano felici insieme. Insomma non pare ci siano dubbi, Twitter "canta" tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth tutto sotto controllo e le nozze non sono per nulla annullate. Che il gossip si metta l'anima in pace.