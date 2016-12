Beyoncè, persi 30 chili ad un anno dal parto

foto Ap/Lapresse Correlati SUL PALCO DEL SUPER BOWL

CURVE MOZZAFIATO 13:58 - A poco più di un anno dalla nascita della piccola Blue Ivy, avuta dal marito Jay-Z nel gennaio 2012, mamma Beyoncè ha perso ben 30 chili. "Non sono una persona magra per natura - ha confessato l'attrice a "Shape" magazine - Devo lavorare molto per mantenere il mio corpo in forma". Merito di allenamenti regolari, massaggi mirati e una dieta principalmente vegana, buone abitudini che in poco tempo le hanno fatto ritrovare il peso-forma. della piccola Blue Ivy, avuta dal marito Jay-Z nel gennaio 2012,. "Non sono una persona magra per natura - ha confessato l'attrice a "Shape" magazine". Merito di allenamenti regolari, massaggi mirati e una dieta principalmente vegana, buone abitudini che in poco tempo le hanno fatto ritrovare il peso-forma.

"Ho preso 57 libbre (circa 25 chili ndr.) durante la gravidanza. Non ho avuto molto tempo per perdere peso perchè avevo in programma degli show tre mesi dopo il parto. E' stato uno sbaglio, non lo farò più - ha continuato - Non siamo tutti uguali. La cosa importante è cercare di stare in salute e prenderci cura di noi stessi, ma anche essere felici per tutte quelle cose che ci rendono speciali".



Riacquistata la forma fisica, Beyoncè si prepara quindi al nuovo tour mondiale. I live prenderanno il via il prossimo 15 aprile a Belgrado toccando poi Italia il 18 maggio, per un'unica data Milano.