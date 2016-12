Nicki Minaj seduce senza trucco

foto Elle Correlati SEMPRE ESPLOSIVA 11:25 - I capelli biondi, lunghi e bagnati, giubbino in pelle nera aperto sul décolleté e fuseax aderentissimo. Sulla copertina di "Elle" Usa Nicki Minaj cambia decisamente immagine, abbandona la volgarità e si concede agli scatti con senza trucco e con una dolcezza e fascino insoliti. Senza però rinunciare alla sua carica sexy. Sempre esplosiva. - I capelli biondi, lunghi e bagnati, giubbino in pelle nera aperto sul décolleté e fuseax aderentissimo. Sulla copertina di "" Usacambia decisamente immagine, abbandona la volgarità e si concede agli scatti con senza trucco e con una dolcezza e fascino insoliti. Senza però rinunciare alla sua carica sexy. Sempre esplosiva.

"Quando mi sono vista con pochissimo trucco - racconta Nicki - è stato uno shock. Senza il mio rossetto rosa non mi sento a mio agio, è molto difficile. Sento che è diventato una parte di me. Quando vado di fronte alla macchina da presa senza labbra rosa o folli sopracciglia, mi sento nuda". Poi la Minaj dà un consiglio alle donne: "Dovete comportarvi come un boss, senza arroganza. Ma dovete essere sicuri di ciò che volete, e non permettere alle persone di decidere per voi".