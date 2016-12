Dj Jad dopo gli Articolo 31 fonda gli USB

foto Ufficio stampa 18:53 - A vent'anni esatti dalla nascita degli Articolo 31, Dj Jad fonda gli USB Udite Suoni Buoni in coppia con il rapper esordiente Ciccio Pasticcio. Una nuova realtà nella scena rap italiana che si distingue per l'hip hop, funky e soul e per la diffusione di messaggi positivi. Il nuovo singolo "Dipende da te" fa da apripista all'album "L'Astronave" che uscirà il 19 marzo. - A vent'anni esatti dalla nascita deglifonda gliin coppia con il rapper esordiente. Una nuova realtà nella scena rap italiana che si distingue per l'hip hop, funky e soul e per la diffusione di messaggi positivi. Il nuovo singolo "Dipende da te" fa da apripista all'album "L'Astronave" che uscirà il 19 marzo.

Il nome USB, non è soltanto garanzia di “Suoni Buoni”, ma vuole anche evocare simbolicamente il più semplice e pratico strumento di condivisione: una “chiavetta” può trasportare e divulgare musica, informazioni e immagini.



Tracklist: 1. Sangue Amaro (feat. Marta) 2. Come appare (feat. Paolo Brera) 3. Hey 4. Fatti tuoi 5. L'astronave 6. Vada come vada 7. Libera la mente 8. Pneumatica 9. Mezza via 10. Mono 11. Soul e sole 12. Fiji 13. Il tuo sorriso 14. Ora che 15. Musica blu 16. Ieri 17. Scappiamo via 18. Non ci sto 19. Tempo imperfetto 20. Come alla tv 21. Luna tu 22. Dipende da te 23. Scorgimi l'anima 24. Onde nel cielo 25. Simmetrici