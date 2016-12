Fedez : "Moreno ad Amici? Ha fatto bene"

foto Ufficio stampa Correlati IDOLO DEI TEENAGER 08:59 - Tutti pazzi per il rapper 24enne Fedez che con il cd "Sig. Brainwash - L'arte di accontentare" debutta subito al numero della classifica. "Non me l'aspettavo lo giuro", dice a Tgcom24. L'album parla di amore, quello sofferto per l'ex come in "Cigno nero" duetto con Francesca Michielin di "X Factor", ma anche dei "babbazzi infami figli di papà" o dell'Italia che fa le rivoluzioni. Fedez conosce Moreno di "Amici": "Ha fatto benissimo ad andare". - Tutti pazzi per il rapper 24enne Fedez che con il cd "" debutta subito al numero della classifica. "Non me l'aspettavo lo giuro", dice. L'album parla di amore, quello sofferto per l'ex come in "Cigno nero" duetto condi "X Factor", ma anche dei "babbazzi infami figli di papà" o dell'Italia che fa le rivoluzioni. Fedez conoscedi "": "Ha fatto benissimo ad andare".

Sono ben 19 i brani di "Sig. Brainwash - L'arte di accontentare". Storie di vita vissuta, analisi lucida di alcuni aspetti sociali ma anche ironia. Il lavoro produttivo è stato notevole così come anche gli arrangiamenti. Non solo hip hop. E' il caso di "Presa Bene (Ogni Tanto)" che spiazza per la presenza della chitarra acustica ed è un brano quasi pop, ma ci sono anche gli archi al termine di "Si scrive schiavitù si legge libertà". Fedez (vero nome Federico Lucia) non è al primo disco ha già pubblicato diversi Ep e mixTape. Un fenomeno a 24 anni.



In "Si scrive schiavitù si legge libertà" te la prendi con l'Italia che grida la rivoluzione "ma con le braccia conserte". Non c'è speranza?

Sarebbe bello se accadesse veramente una rivoluzione, sono pessimista e questa canzone è stata solo uno sfogo e non ha un valore sociale o che vuol dare una lezione morale. E' solo uno sguardo sulla realtà con i miei occhi. Sono contento per l'exploit del Movimento 5 Stelle ma confesso che sono un po' confuso su loro. Il mio primo Ep era totalmente politico ma ho capito come dicono mio papà e Guccini che "a far canzoni non si fanno le rivoluzioni". In ogni caso è un discorso a tutto tondo che riguarda anche la sfera musicale...



Insoddisfatto?

Più che altro c'è la consapevolezza che non c'è più fantasia, creatività e non ci sono nuove proposte né spazi per emergere.



Che ne pensi allora di Moreno, il rapper di "Amici"?

Lo conosco. E' molto bravo e giovane e ha fatto bene ad andare. Cos'altro averebbe potuto fare in un mondo come il nostro in cui, appena metti la testa fuori dal vaso te la tagliano? Dunque sono contento e felice per lui anche perché ha personalità e non si farà piegare.



Tornando al disco. In "Cigno nero" canti "l'amore spesso prende e non restituisce". E' accaduto a te?

Sì. Il disco è totalmente autobiografico. Questa canzone è nata in un momento difficile quando la mia ex mi ha lasciato questa estate.



Si è rifatta viva?

No ma comunque è un casino.



C'è una voce fuori campo che introduce "Pensavo Fosse Amore E Invece...". Chi è?

E' un mio amico un po' pazzo e divertente che è sempre in giro. Un giorno ho ricevuto un file audio con questo scambio di battute che lui ha avuto con una prostituta...



Cosa le diceva?

"Non vuoi sposarti con me? Sono ricco sfondato, se vuoi ti sposo e andiamo a vivere assieme. Ti vengo a prendere domani con l'anello". Ho pensato che era perfetto come intro.



"Babbazzi infami, figli di papà siete la rovina della nostra società". Non ci vai sul leggero in "Milano Bene"...

Avevo 16 anni quando ho scritto questa canzone, erano le prime uscite in discoteca ed entrare in contatto con quel mondo non mi è piaciuto. Ma sono costretto ad andarci anche ora con gli amici perché tutto sommato posso godere di un po' di privacy. Se vado alle Colonne di San Lorenzo a Milano manca poco che ci vogliono le guardie del corpo! Tutti chiedono l'autografo...



La tua collega Baby K ha detto che in Italia c'è molto maschilismo ma non nel mondo del rap. Confermi?

Verissimo! Ha ragione lei. Se nel nostro mondo si sente parlare poco delle rapper è perché è difficile che emerga qualcuna che sia brava.



Andrai in tour?

Ad aprile e faremo una grande festa e concerto il 17 all'Alcatraz di Milano. Poi ci saranno altre date anche in estate!



Una curiosità: su Instagram ci sono un sacco di foto tue, vuoi fare concorrenza a Justin Bieber?

Non lo so, non sono mai andato a vedere il suo profilo... Comunque io come quasi tutti i rapper faccio 800 foto in un giorno così le pubblico lì.

Andrea Conti