Ligabue pronto per conquistare Londra

foto Ufficio stampa 16:57 - Dopo l'esperienza live nel maggio 2012, giovedì 4 e venerdì 5 aprile Ligabue torna in concerto alla Royal Albert Hall di Londra, per due date che si avviano a registrare il sold out.A fronte della grande richiesta, infatti, la Royal Albert Hall ha reso disponibili ulteriori posti, gli ultimi biglietti.

Alla Royal Albert Hall Ligabue si esibirà in uno spettacolo fortemente rock, “essenziale” nella scenografia e nelle luci, accompagnato sul palco dal Gruppo: Federico “Fede” Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), José Fiorilli (tastiere), Luciano Luisi (tastiere e programmazioni), Michael Urbano (batteria) e Kaveh Rastegar (basso).



INFORMAZIONI - I biglietti per i concerti (organizzati da Riservarossa e F&P Group) sono in vendita sul circuito Ticketone e sul circuito della Royal Albert Hall - bookingsdirect.com - www.fepgroup.it