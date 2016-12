Taylor Swift butta le lettere dei fan

foto Ap/Lapresse Correlati ANNI CINQUANTA 14:54 - Se siete dei fan di Taylor Swift non perdete tempo a scriverle. Perché le lettere finiranno nella spazzatura. La televisione di Nashville WKRN ha scovato centinaia di buste, ancora sigillate e con adesivi colorati e cuoricini, nei cassonetti. Ma lo staff della cantante cerca di difenderla: "Ci sono finite per sbaglio". - Se siete dei fan dinon perdete tempo a scriverle. Perché lefiniranno nella. La televisione di Nashville WKRN ha scovato centinaia di buste, ancora sigillate e con adesivi colorati e cuoricini, nei cassonetti. Ma lo staff della cantante cerca di difenderla: "Ci sono finite per sbaglio".

A raccontare tutto in tv è stata una residente, che ha trovato tutte le buste chiuse in un cassonetto e le ha raccolte. Solo dopo ha scoperto che erano tutte indirizzate alla cantante che poi le avrebbe cestinate senza neppure leggerle. "Forse sono state rubate, o forse sono finite senza volerlo tra i rifiuti, ma adesso recupereremo la posta persa", fanno sapere le persone dello staff di Taylor. Anche se non tutti i fan hanno creduto a questa versione.