Gerald Butler, il latin lover dalla memoria corta

Prima sesso selvaggio e poi nulla, quella donna non l'ha mai incontrata. Gerard Butler, uno degli uomini più sexy di Hollywood, di certo non è un galantuomo. Qualche tempo fa ha affermato di conoscere molto bene "in intimità" Brandi Glanville (protagonista del reality "Real Housewives"), poi ha smetito tutto e ritrattato di nuovo: "Non sapevo fosse famosa". Chissà come l'ha presa la sua attuale fidanzata, la modella Madalina Ghenea.

L'attore ha spiegato poi tutto durante una intervista al talk The Howard Stern Show: "Ho chiesto ad un paparazzo: 'chi è Brandi Glanville?' perché non sapevo il suo cognome, non sapevo che fosse una celebrity e non sapevo che sarebbe 'fottutamente' andata a dirlo alla gente".