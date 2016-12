Emma è tornata: "Sono rinata con Amami"

foto Ufficio stampa Correlati REGINA DI MILANO 10:40 - La rinascita dopo un momento difficile, sempre più forti di prima. Emma ha presentato ai fan con un messaggio su Facebook il nuovo singolo "Amami". "E' stata la cosa più naturale del mondo, - scrive - ho buttato fuori quello che da tempo covavo dentro, una canzone. E' nata Amami. E' rinata Emma, un nuovo progetto, una nuova avventura, un mondo nuovo tutto per noi". Il nuovo album, dal titolo top secret, uscirà ad aprile. - La rinascita dopo un momento difficile, sempre più forti di prima.ha presentato ai fan con un messaggio su Facebook il nuovo singolo "". "E' stata la cosa più naturale del mondo, - scrive - ho buttato fuori quello che da tempo covavo dentro, una canzone. E' nata Amami. E' rinata Emma, un nuovo progetto, una nuova avventura, un mondo nuovo tutto per noi". Il nuovo album, dal titolo top secret, uscirà ad aprile.

"Fare un passo avanti è una condizione naturale, evolversi , rinnovarsi, provare, credere fino in fondo in un'idea, superare le paure, i pregiudizi, superare l'idea che si ha di se stessi - racconta la cantante -. E' accaduto di notte, una di quelle dove dormire sembra una punizione, mi giravo e rigiravo nel letto, sudavo freddo, sudavo parole. Ho acceso la luce, non solo quella della lampada a basso costo sul mio comodino, ho acceso una luce. La mia chitarra ha fatto il resto, suonavo basso, cantare è fondamentale ma alle tre di notte lo sfratto arriva facile".



E poi conclude: "Volevo dirvelo personalmente perché credo nei rapporti diretti. Vi presento il primo singolo "Amami" musica e testo di Emma, e ho gli occhi gonfi di lacrime mentre ve lo racconto, esce il 22 marzo e ho voluto che avesse una copertina a parte solo per lui. E' un piccolo frammento per me un pezzo di cuore. Spero vi piaccia".