Bisio-Smutniak, coppia da Quirinale

KASIA SENSUALE 09:29 - Un presidente della Repubblica occasionale, antipolitico per eccellenza, e omonimo di Giuseppe Garibaldi (Claudio Bisio). No, i grillini non c'entrano, al cinema arriva la commedia di Riccardo Milani "Benvenuto presidente!", nelle sale dal 21 marzo. Al fianco del comico la bella Kasia Smutniak che cerca di aiutare in tutti i modi l'improvvisato Capo dello Stato. - Un presidente della Repubblica occasionale, antipolitico per eccellenza, e omonimo di Giuseppe Garibaldi (). No, i grillini non c'entrano, al cinema arriva la commedia di", nelle sale dal 21 marzo. Al fianco del comico la bellache cerca di aiutare in tutti i modi l'improvvisato Capo dello Stato.

Peppino, che vive in un paesino di montagna, ama la pesca ed è appena stato licenziato dalla biblioteca comunale e a causa di una perversa combine dei politici, viene eletto Presidente della Repubblica Italiana. E siccome quel nome, che doveva essere solo una provocazione, esiste davvero, viene prelevato dal suo paesino e affidato alle cure della bella Janis Clementi (Smutniak), vice segretario generale della Presidenza della Repubblica, che cerca in tutti i modi di dare ordine al confusionario e improvvisato presidente. Peppino dà i suoi soldi ai poveri, ospita i barboni al Quirinale. E così di fronte a una opinione pubblica che comincia ad amarlo, la politica corrotta, rappresentata da un trio di parlamentari che ammiccano a dei personaggi veri, fa di tutto per infangare la sua immagine sui media.



Ma non c'è niente da fare, Peppino è così spontaneo da salire in popolarità al 75%. Ma quando si ritrova davvero a mettere le mani sulla moralizzazione della società civile e della politica si deve arrendere tanto da doversi dimettere. Nel suo ultimo discorso in tv rivolto agli amati cittadini dice, voi non siete diversi dai politici che definite corrotti, avete anche voi mille piccole colpe. "Grillini? E' vero, tra i grillini ci sono facce nuove. Ci sono infermiere, insegnanti, ma non mi sono ispirato a loro, non esistevano neanche quando abbiamo iniziato il film tre anni fa", dice Bisio. Piuttosto, continua il comico "quando ho accettato avevo un po' paura nel fare un Presidente, stare in una commedia che toccava il Quirinale. Quando poi Napolitano ha indicato Monti ci siamo ritrovati tutti un po' spiazzati. Ci siamo sentiti come superati dalla realtà, ma la nostra è solo una favola, un film iperrealistico". Nel cast anche Cesare Bocci (politico bello), Giuseppe Fiorello (politico con pizzetto), Massimo Popolizio (politico ruspante) e ancora Gianni Cavina (Fausto) e Piera Degli Esposti (madre di Janis).