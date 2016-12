Nicole Scherzinger: "Dovevo essere più t...a"

09:01 - Nicole Scherzinger ha fatto del sex appeal il suo marchio di fabbrica, ma le coreografie hot e i testi spinti non sono bastati per aprirle le porte del successo. Intervistata dal quotidiano britannico "The Independent", l'ex "Pussycat Dolls" ha ammesso di non essere stata abbastanza disinibita in passato: "Ad essere onesta, qualche volta avrei dovuto essere più t...a. Probabilmente avrei avuto molto più successo".

"Vengo da una famiglia molto religiosa (mio nonno era prete) se loro mi davano il supporto, e l'hanno sempre fatto, allora io mi sentivo bene - ha svelato a "The Independent" - E' un ambiente duro, per stare nel giro ti devi vendere l'anima al diavolo".



Nicole non è pienamente soddisfatta dei riconoscimenti ricevuti e di questo dà la colpa al fatto di essere stata troppo 'brava ragazza': " Io non mi sono mai venduta. Probabilmente è per questo che non ho raggiunto la vetta della mia montagna. Voglio dire dov'è il mio Tony award, il mio Grammy, il mio Oscar? Perchè non ho ancora vinto nessuno di questi premi?".