Cicciolina: "Uomini, sono disponibile"

E' stato il sogno erotico degli italiani per anni,ma ora Ilona Staller alias Cicciolina (61 anni) è in cerca del principe azzurro. "Ho amato veramente solo Jeff Koons, il padre di mio figlio Ludwing - ha confessato a "Diva e Donna" - Appena mi ha sfiorato ho capito che era quello giusto. Volevo fare la mamma e ormai avevo 40 anni. Ora sono felicemente single, l'amore arriva quando meno te lo aspetti, io sono disponibile".

Cicciolina ha passato tutta la sua vita ad accendere le fantasie degli uomini e non si vergogna affatto del suo passato da attrice hard. "Ho avuto più di mille uomini, forse anche duemila. Non ho più nessuna pruderie sulla sessualità. Ma posso stare anche due anni senza fare sesso e non mi mancherebbe. Non sarò mai una casalinga disperata".



Famosa per la sua carriera da pornostar, Cicciolina ha grandi progetti anche per il futuro: "Vorrei cantare, incidere nuove canzoni. Mi piacerebbe scrivere con Vasco Rossi, ma non gliel'ho ancora chiesto. O con Battiato, mi piacerebbe che scrivesse un pezzo per me".