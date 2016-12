Eros Ramazzotti sul palco ruggisce ancora

foto Olycom Correlati LA SCALETTA

ENERGIA E COLORI 10:21 - Eros Ramazzotti ha stregato Milano nella prima delle cinque date al MediolanumForum di Assago del "Noi World Tour", dopo il 12 appuntamento il 14, 15, 17 e 18 marzo. Voce potente, parla poco ma grande spazio alla musica con 23 brani in scaletta che cambia da tappa a tappa. Successi da "Terra Promessa" fino a "Un angelo disteso al sole". Scenografia ipertecnologica e musicisti di grande livello. Ad applaudire Eros anche l'amico Biagio Antonacci.

Inizialmente le date previste al MediolanumForum erano tre ma i sold out polverizzati in pochi giorni hanno portato la produzione Live Nation ad aggiungerne altre due. Lo show è impeccabile sia per le immagini confezionate ad hoc per il concerto proiettate sui dieci megaschermi ad accompagnare le canzoni che per le sequenze della regia che inquadravano tutto il concerto. Non è escluso che da Noi Tour sarà tratto un cd-dvd. Quello che colpisce a primo impatto sono le figure geometriche tridimensionali che spesso si spostano per ricreare atmosfere diverse, su di esse altri minischermi. La band di Eros - composta da sette musicisti - è eccezionale dal chitarrista Kirk Fletcher al batterista Gary Novak, passando per le due coriste Sara Bellantoni e Lidia Schillaci, ex concorrente di "Operazione Trionfo" di Italia 1.



Tante canzoni in scaletta che hanno segnato la carriera di Eros da "L'Aurora", dedicata alla prima figlia, in una gradevolissima versione acustica con la chitarra fino alla vibrante "Più che puoi" con la voce di Cher sostituita dalla corista Sara con voce black. Versione rock tiratissima de "Cose della vita", medley molto apprezzato dai fan storici di "Terra Promessa/Una storia importante/Adesso Tu". Ovviamente c'erano anche i nuovi brani di "Noi" da "Un angelo disteso al sole" alla romantica "Questa Nostra Stagione". Bis affidato a "Un'altra te", "Fuoco nel fuoco" e "Più bella cosa". Eros alla soglia dei cinquant'anni è ancora in gran forma e ha ancora tante cose da dire. Dopo aver raddoppiato i concerti per Torino, Caserta, Firenze, Monaco, Bruxelles e Zurigo, triplicato quelli a Verona e portato a cinque gli appuntamenti al MediolanumForum di Milano, è stata aggiunta a grande richiesta la tappa romana del 21 giugno allo Stadio Olimpico e c'è da giurare che sarà una grande festa.

Andrea Conti