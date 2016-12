Pornostar prima e dopo il trucco

foto Instagram Correlati DA ANATROCCOLE A SEX-BOMB

Se finora gli uomini sono state abituati a vederle senza vestiti, ora le regine dell'hard sono andate oltre e si sono mostrate anche senza make up. La fotografa e truccatrice Melissa Murphy ha infatti messo a confronto alcune pornostar, prima al naturale e poi truccate. I risultati sono sconvolgenti: come per magia spariscono le imperfezioni del viso, mentre gli occhi da stanchi e gonfi diventano grandi e luminosi.

Murphy, che è stata una make up artist per otto anni, ha svelato all'Huffington Post che in realtà non c'è molta differenza tra truccare un'attrice hard o una sposa il giorno delle nozze.



L'unico accorgimento che una truccatrice deve avere per le pornostar è fissare bene il make-up. A differenza dei filmini del matrimonio, infatti, sul set di un film per adulti l'azione si può fare concitata da un momento all'altra.