Hurts, ex disoccupati di successo

foto Ufficio stampa 14:45 - Hanno conosciuto il successo musicale nel 2010 con l'album "Happiness". Gli Hurts (Theo Hutchcraft e Adam Anderson) tornano con il secondo disco "Exile". La loro è una favola da disoccupati si sono trasformati in una delle band rivelazioni dell'Inghilterra. Il duo sarà in concerto il 25 marzo ai Magazzini Generali di Milano.

Il primo singolo tratto da “Exile” è “Miracle” ma l'album contiene anche suoni molto diversi: “Sandman” dall’atmosfera r’n’b che Theo descrive come “il tentativo di provare a fare una pezzo in stile Hudson Mohawke ma in chiave pop”, “Cupid” o “The Crow”. Dice Adam: “Non abbiamo mai composto una canzone con questa naturalezza, e penso si senta. Da quando gli Hurts sono nati, qualche anno fa, abbiamo sempre cercato di scrivere brani che avessero un forte impatto. The Crow’ è una canzone piena di armonia”.



“L’unica cosa che volevamo fare, fin da quando abbiamo iniziato, era osare. A ripensarci, il modo in cui abbiamo realizzato e presentato il primo disco era in forte contrasto con la musica che andava per la maggiore in quel periodo. Ma l’abbiamo fatto con intraprendenza, siamo stati coraggiosi. Sono queste le cose che ci fanno crescere”, afferma Theo. “Exile” è in due versioni: la standard con 12 brani e la deluxe che conterrà 14 tracce ed un dvd con spezzoni di concerti, interviste al gruppo, backstage ed incontri con i loro fan in giro per l’Europa.



I NUMERI DEL SUCCESSO - Nel 2010 "Happiness" è entrato al numero 4 delle classifiche inglesi con oltre 25mila dischi venduti, gli Hurts sono diventati la band emergente che più velocemente ha venduto nel Regno Unito in quell’anno. In Europa "Happiness" ha superato i 2 milioni di dischi venduti nel mondo, piazzandosi nella Top 10 di iTunes di 14 Paesi, conquistando la posizione numero 1 delle classifiche di Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Lussemburgo. "Happiness" ha raggiunto il disco d’oro nel Regno Unito e in Austria, doppio disco di platino in Germania e in Finlandia, disco di platino in Polonia, Svizzera e Russia. Inoltre la band aveva venduto oltre 250mila biglietti per il tour.