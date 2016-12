Olivia Wilde, décolleté hot per il fidanzato

foto Marie Claire Correlati SEXY TRASPARENZE

BACI LESBO 12:04 - Sotto i grattacieli di Manhattan, al primo appuntamento Jason Sudeikis non baciò Olivia Wilde. Da allora l'attrice 29enne se ne è innamorata perdutamente. Tanto che su "Marie Claire", che le dedica la copertina, fa un omaggio al suo amore - e ai fan - mostrando una scollatura vertiginosa. "Pensavo di non essere bella, di non essere il suo tipo", confessa. - Sotto i grattacieli di Manhattan, al primo appuntamentonon baciò. Da allora l'attrice 29enne se ne è innamorata perdutamente. Tanto che su "", che le dedica la copertina, fa un omaggio al suo amore - e ai fan - mostrando una. "Pensavo di non essere bella, di non essere il suo tipo", confessa.

Un'intervista incentrata quasi tutta sul promesso sposo Sudeikis: "Pensavo che non fosse interessato a me. Lui è un tipo cool, ero una sua fan e mi era sempre piaciuta la sua velocità e la sua intelligenza. Non vedevo l’ora di sedermi e sentirlo parlare". I due sognano un futuro insieme con tanto di matrimonio, ma i figli possono aspettare: "Non stiamo cercando di avere figli in questo periodo, nella mia vita niente segue un piano rigido e stabilito. Quando succederà, succederà".