Jennifer Love Hewitt, il seno vale 5 milioni

ESCORT SUPER-SEXY 12:16 - Le curve generose sono un bene prezioso nel mondo dello show-biz. Lo sa bene l'attrice Jennifer Love Hewitt, che ha ammesso candidamente l'intenzione di assicurarsi il prosperoso décolleté per una cifra record. "Queste cose qui sono state valutate 5 milioni di dollari - ha confessato a "USA Today" - Me le vogliono assicurare per 2 milioni e mezzo. Mi piace molto l'idea, perchè non dovrei farlo?". - Le curve generose sono un bene prezioso nel mondo dello show-biz. Lo sa bene l'attrice, che ha ammesso candidamente l'intenzione di assicurarsi il prosperoso décolleté per una cifra record. "Queste cose qui- ha confessato a "USA Today" - Me le vogliono assicurare per 2 milioni e mezzo. Mi piace molto l'idea, perchè non dovrei farlo?".

La Love Hewitt d'altra parte non ha mai nascosto tutta la sua gratitudine per aver ricevuto in dono un seno così prosperoso, e si è congratulata più volte con le "gemelle" per aver svolto al meglio il loro compito sul set.



Ma passione si è trasformata col tempo in una vera e propria ossessione. Ospite al "Chelsea Lately Show", la Love Hewitt ha infatti confessato il suo incubo ricorrente: "Sogno che le persone cerchino di sgonfiarmi le tette mentre sto lavorando. Hanno dei tubi e cercano in tutti i modi di farmele diventare più piccole". Chissà se con l'assicurazione milionaria riuscirà a tranquillizzarsi un po' e fare finalmente sogni più sereni.