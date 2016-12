Signora Bowie: "Sesso a tre prima delle nozze"

foto Ap/Lapresse Correlati GRANDE RITORNO

10:18 - David Bowie si è quasi perso il proprio matrimonio dopo un rapporto a tre con la sua quasi sposa e un'amica della coppia. Lo ha raccontato Angie - ex moglie del cantante - al "Sun", svelando le loro piccanti abitudini: "La notte prima delle nostre nozze lo abbiamo passato con una nostra amica e abbiamo fatto molto sesso vivace, non siamo andati a dormire prima delle 3 o 4 di notte. Siamo arrivati appena in tempo per sposarci".

Angie ha ammesso che i menage particolari erano tipici della loro vita insieme e al tempo lei lo accettava senza problemi. "David stravedeva per le cose a tre, sia con uomini che con donne - ha dichiarato al "Sun"- e io ci stavo".



La donna ha anche raccontato di quella volta che trovò suo marito nudo a letto con Mick Jagger. "Sono entrata in camera da letto e David era sommerso da cuscini e piumoni e dall'altra parte del letto spuntava la gamba di Mick. Ho detto Voi ragazzi avete passato una buona notte? Erano così ubriachi che non potevano nemmeno parlare. Mi hanno fatto pena".



"Mi aveva detto prima che ci sposassimo che non mi amava - ha continuato - Perciò naturalmente non sarebbe stato fedele. Erano gli anni '60 e immagino lo chiamassero amore libero".



Bowie, al secolo David Robert Jones, e Mary Angela Barnett si sono sposati il 19 marzo 1970 e insieme hanno avuto un figlio, Zowie Bowie, che ha cambiato poi nome in Duncan Jones. Hanno poi divorziato nel febbraio 1980.