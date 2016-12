One Direction, gaffe sul tatuaggio per i fan

foto Ufficio stampa Correlati HARRY COLPITO IN "BASSO" 09:41 - Polemiche per i One Direction, il gruppo pop dal successo planetario che miete eserciti di devoti fan tra gli adolescenti. La boyband aveva fatto un appello via twitter: "Fatevi un tatuaggio e potreste partecipare ad un nostro video". Più che un invito diventa 'legge' per i ragazzi. Che però sono per la gran parte minorenni. Poi sono partiti i primi commenti negativi e il tweet è stato subito cancellato. - Polemiche per i, il gruppo pop dal successo planetario che miete eserciti di devoti fan tra gli adolescenti. La boyband aveva fatto un appello via twitter: "Fatevi un tatuaggio e potreste partecipare ad un nostro video". Più che un invito diventa 'legge' per i ragazzi. Che però sono per la gran parte minorenni. Poi sono partiti i primi commenti negativi e il tweet è stato subito cancellato.

Il nuovo tweet ha toni più da scuse: "Il messaggio è stato postato per errore ed è stato quindi rimosso. I One Direction non intendono incoraggiare i loro fan a farsi un tatuaggio". Il tweet lanciato in rete dall'account della band lanciava questa "sfida": "Ce l'avete un vero tatuaggio 1D (una specie di acronimo per la band)? Mostratecelo. Postate un video di 90 secondi su YouTube e convinceteci che dovreste essere nel nostro nuovo video". L'associazione dei genitori era già sul piede di guerra ma l'entourage ha subito suggerito ai ragazzi di cancellare quelle parole.