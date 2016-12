Rolling Stones, tour Usa in vista

foto Olycom Correlati ROLLING SUL PALCO PER FESTEGGIARE I 50 ANNI

Non tutte le speranze potrebbe essere perdute per i fan dei Rolling Stones. Il mitico gruppo inglese potrebbe infatti non lasciare isolate le date celebrative di novembre e dicembre scorso per il cinquantenario della band e imbarcarsi in un vero e proprio tour. Voci insistenti parlano di 18 date negli Stati Uniti a partire dal 2 maggio. E Keith Richards ha avvertito: "Tutto ciò che dovete fare è aspettare un annuncio...".

Per molti quelli di qualche mese fa erano stati solo l'antipasto. Notoriamente i Rolling quando mettono in moto la macchina la spingono poi al massimo. E questa, obiettivamente, potrebbe essere l'ultima occasione per un tour.



Secondo "Billboard" l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare verso la fine del mese. Certo, il tempo stringe. Il tour partirebbe tra poco più di due mesi e, a meno di lavori in gran segreto, al momento il gruppo non sta provando, anche se il rodaggio vero e proprio c'è stato per i concerti del cinquantenario, si tratterebbe di dare giusto una rispolveratina...